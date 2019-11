Europe écologie Les Verts créé un nouveau groupe local autour des bassins de Rochefort, Royan et Marennes-Oléron. C’est le 3e en Charente-Maritime. Après Saintes et La Rochelle, il compte rassembler des militants et des sympathisants du parti de Yannick Jadot, en vue des prochaines élections municipales. Baptisé groupe local des estuaires, car situé entre la Charente, la Seudre et la Gironde, il aura une forte identité littorale et militera pour que ce territoire devienne un grand chantier en transition. Une réunion de présentation a eu lieu hier soir au Forum des marais de Rochefort. L’équipe d’animation provisoire est constituée de Jean-Pierre Lartige, Stéphanie Muzard, Christelle Marsaud et Anthony Billoet.