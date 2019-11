Une opération de sensibilisation au port de la ceinture dans les transports scolaires à Surgères. Aujourd’hui et demain, 300 élèves de 6e, 5e et 4e du collège Hélène de Fonsèque vont participer à une démonstration de retournement d’un car pédagogique sur le flanc. Ils vont pouvoir vivre une expérience telle qu’elle serait dans la réalité en cas d’accident, et ainsi évaluer les difficultés liées à l’évacuation et l’importance du port de la ceinture de sécurité. L’opération menée par le transporteur Kéolis littoral et la Nouvelle-Aquitaine fait partie de la politique régionale en matière de prévention routière dans les établissements scolaires.