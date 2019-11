La Charente-Maritime est toujours placée en vigilance orange pour le phénomène de crues. C’est le seul département de France. Le risque d’inondation reste élevé, après le passage de la tempête Amélie hier. De fortes précipitations sont encore attendues aujourd’hui et demain. Et celles de ces derniers jours, tombées sur des sols humides, risquent de provoquer des débordements dans plusieurs bassins, et notamment en amont de la Boutonne. Plusieurs communes de l’arrondissement de Saint-Jean-d’Angély pourraient être impactées par la montée des eaux, même si la situation est sous contrôle comme le souligne Frédéric Emard. C’est le maire de Saint-Julien-de-l’Escap et président du Syndicat mixte de la Boutonne :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/boutonne-1.mp3 Frédéric Emard est en veille permanente depuis jeudi. Ce week-end, il est allé sur le terrain, surveiller les niveaux d’eau et régler les vannes avec un technicien rivière. Régulièrement, des points sont faits en étroite collaboration avec la sous-préfète de Saint-Jean-d’Angély Laure Trotin et la gendarmerie, mais aussi les maires de l’arrondissement :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/boutonne-2.mp3 Actuellement, tous les services de secours et de la gendarmerie sont en pré-alerte. Et des patrouilles sont menées dans les secteurs à risque. A noter qu’à Saint-Jean-d’Angély, le plan inondation a été activé ce matin, avec pour principale mesure d’informer les habitants exposés et de les inviter à mettre en hauteur tout ce qui peut l’être.