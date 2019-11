Après le passage de la tempête Amélie, le risque d’inondations est important. De fortes précipitations sont encore attendues aujourd’hui et demain. Et celles de ces derniers jours, tombées sur des sols humides, risquent de provoquer des débordements dans plusieurs bassins, et notamment en amont de la Boutonne. Plusieurs communes de l’arrondissement de Saint-Jean-d’Angély pourraient être impactées par la montée des eaux. Les services de secours et de la gendarmerie sont en pré-alerte. Et des patrouilles de surveillance sont en cours.