Une opération anti-gaspi et solidaire qui a vu le jour en 2016. Soutenue par le syndicat mixte Cyclad, elle fait appel aux habitants pour le don d’olives noires non utilisées. Celles-ci seront ensuite transformées en huile et revendues au profit de l’association Vaincre la mucoviscidose, premier financeur de la recherche en France contre cette maladie qui touche 6000 personnes dans le pays. On écoute Daniel Ledey, le président de Muco’live 17 :

Muco’live 17 espère collecter cette année 3 tonnes d’olives et produire 1050 bouteilles. La vente au prix de 10 euros l’unité devrait démarrer mi-décembre pour les fêtes.