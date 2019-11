La Charente-Maritime a été placée en vigilance orange aux vents violents et jaune pour le risque de vagues-submersion, en raison de la tempête Amélie qui va toucher les côtes françaises la nuit prochaine. Demain matin, des vents tempétueux sont attendus sur le sud-ouest du pays. Selon les prévisions de Météo France, ce week-end de la Toussaint s’annonce en effet particulièrement pluvieux. Et l’épisode devrait se clôturer demain en fin de matinée avec des rafales de vents de 110 à 120km/h, voire 130 km/h localement, sur la façade atlantique. D’abord orienté Sud-Ouest, le vent basculera au secteur Nord-Ouest, s’accompagnant de puissants grains orageux pouvant encore provoquer des rafales dans les zones côtières, notamment sur les îles charentaises. Prudence donc.

Côté mercure, les températures ne devraient pas dépasser les 16° aujourd’hui et demain.