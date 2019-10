A Varzay, l’association d’opposants au projet éolien dans la commune obtient gain de cause. Alors que l’enquête publique devait se terminer vendredi dernier, les militants ont réussi à obtenir un délai supplémentaire pour permettre à la population de s’exprimer et de donner son avis sur le projet d’implantation de quatre éoliennes.

C’est lors de sa rencontre avec le commissaire enquêteur Christian Lavalette que le président de l’association Donquichotte17460 Bertrand Vincent a demandé une prolongation de l’enquête publique concernant le projet éolien de Varzay. Une demande faisant suite à plusieurs remarques de ses adhérents et des riverains concernés. Tous ont constaté que la communication mise en place pour faire connaître la procédure avait été largement insuffisante, voire inexistante. Seuls deux panneaux officiels ont été installés sur la route reliant les communes de Rétaud et Pisany, a déploré l’association, qui de surcroît, les a trouvés très peu visibles. En outre, aucun affichage n’a été fait sur la quinzaine de panneaux publics de la commune, contrairement à ce qui avait été fait lors de l’enquête publique pour la création d’une 2*2 voies entre Saintes et Saujon, s’est-elle étonnée. La demande de Donquichotte a finalement été entendue par les services de la préfecture qui ont pris un nouvel arrêté et accordé un délai supplémentaire de quinze jours. L’enquête publique est donc prolongée jusqu’au 30 octobre inclus. Une dernière permanence est prévue lundi prochain de 14h à 17h.

A noter que l’association a également demandé la tenue d’une réunion publique en présence du promoteur, des propriétaires, des élus et des associations. Sans réponse pour l’instant.