Une collision spectaculaire entre un TER et un poids-lourd s’est produite ce matin à Varzay, entre Saintes et Royan. L’accident a eu lieu peu après 9h au passage à niveau n°9. Le choc a provoqué le déraillement du train qui circulait dans le sens Saintes-Royan. Mais le pire a été évité. Seul le conducteur du camion, transportant des palettes, a été légèrement blessé. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Les cinq passagers à bord du TER sont sains et saufs, tout comme le personnel navigant. Les pssagers ont été pris en charge par taxi. Le trafic ferroviaire n’a pas été perturbé. Mais la circulation sur la RD142 est coupée. Les services de la préfecture coordonnent la suite des opérations en lien avec la SNCF, le Service départemental d’incendie et de secours qui a mobilisé 17 hommes sur place, et la gendarmerie qui compte 10 militaires engagés.