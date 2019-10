Scène ouverte du 25 Octobre 2019 avec le programmateur Alain Abril de City Jazzy à Saintes.

CityJazzy propose, pour le plus grand plaisir des Charentais-Maritimes, un concept qui a fait ses preuves, à savoir, l’organisation de Soirées de qualité cosy, pour replacer le temps de quelques soirées, la musique au cœur de nos vies.

L’ambition de CityJazzy ?

Recréer une ambiance de club de jazz, intimiste et haut de gamme, au cours de plusieurs soirées et dans divers lieux de prestige en Charente-Maritime.

City Jazzy, c’est de nombreux styles musicaux qui se croisent et se complètent : du jazz, bien sûr, mais aussi du jazz manouche, du blues, du bluegrass, du swing et du rock n’roll, de la chanson française, de la musique Latino, le tout pour faire vivre aux participants des soirées d’ambiance et des spectacles musicaux poétiques.

Du Relais du Bois Saint-Georges à Saintes(17), à l’Hôtel Cordouan à Royan (17), en passant par l’Atlantic Ciné ou encore le Club Rive Droite… CityJazzy propose des concerts dans l’esprit des clubs de jazz des grandes métropoles européennes, des rencontres cosy, chic et simples à la fois.

