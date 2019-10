Zoom sur La Chocolataise. Une entreprise familiale du Gua, près de Marennes, qui vient de s’implanter dans la nouvelle Zone d’activité économique Omégua inaugurée ce mardi, dans le prolongement de celle communément appelée Soldoga. Précédemment installée en centre-bourg, dans la maison du couple fondateur qui a créé sa chocolaterie en avril 1997, un nouvel espace de vente et de fabrication a donc ouvert le 1er octobre dernier. Une aubaine et une vraie opportunité pour Cécile et Serge Gentis, les gérants. On écoute Serge Gentis :

En s’installant dans la zone Omégua, le couple Gentis a doublé sa surface de travail. De quoi assurer plus sereinement son développement, comme le souligne le président de la Communauté de communes du Bassin de Marennes Mickaël Vallet :