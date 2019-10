C’est la première édition organisée par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Elle aura lieu du 28 au 30 octobre à Ferrières-en-Brie, près de Paris. Parmi les 19 candidats retenus, il faudra compter sur Etienne Rousseau, 46 ans, de Bourcefranc-le-Chapus, et Jean-Claude Chisson, 59 ans, de La Rochelle et précédemment installé dans la presqu’île d’Arvert. Deux grands champions qui s’étaient opposés lors du concours de la meilleure boulangerie sur M6 en 2015. Tous deux défendront les couleurs du département et de la région.