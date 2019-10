L’inauguration hier après-midi de la nouvelle zone d’activités économique du Gua, près de Marennes. Avec un nom qui ne manque pas d’originalité puisqu’elle a été baptisée Omégua. Trois entreprises s’y sont déjà implantées ou sont en cours. Quatre autres devraient prochainement les rejoindre. Il reste huit lots à commercialiser. Voilà qui devrait booster l’économie locale.

Le développement économique étant une compétence de la Communauté de communes, c’est donc le président du Bassin de Marennes Mickaël Vallet qui a coupé le ruban avec le maire de la commune du Gua Patrice Brouhard. Une belle occasion de célébrer la création de cette zone, située à l’entrée du territoire, à un carrefour très fréquenté et idéalement placé, entre Rochefort et Royan, du Nord au Sud, et Saintes et Oléron, d’Est en Ouest. Elle s’étend sur près de 7 hectares, le long de la route départementale 131 direction Marennes, dans le prolongement de la zone existante qui accueille notamment l’enseigne Aléa, anciennement Soldoga. Elle est organisée en trois secteurs : commercial en bordure de route, commercial et de négoce au centre, artisanal et de stockage à l’arrière. Au total, ce sont 15 lots viabilisés qui ont été réalisés pour permettre l’installation et le développement d’entreprises créatrices de services et d’emploi. A noter qu’elles ne viendront pas en concurrence avec le tissu économique du centre-bourg. Les trois premières sont déjà connues. Il s’agit de La Chocolataise, artisan chocolatier, qui a été la première à ouvrir ses portes le 1er octobre. Précédemment installée rue Champlain en centre-bourg, elle a plus que doublé sa superficie qui est aujourd’hui de 250m². La prochaine, qui est Tout faire matériaux, déménagera de la rue Saint-Laurent fin octobre-début novembre. Enfin, le contrôle technique Autovision s’installera durant la première quinzaine de novembre. D’autres ouvriront prochainement : un menuisier, un magasin de vente de matériel de chasse et de pêche, et un autre d’amanagements extérieurs, de terrasses, spas et piscines. Coût de l’opération pour la création de la zone : 1,3 million d’euros. Elle sera financée à terme par la vente des terrains.

A noter qu’une aire de covoiturage de 40 places a également été réalisée. Et un soin particulier a été apporté à la qualité architecturale et paysagère de la zone pour la rendre attractive, avec des cheminements doux, des arbres d’essences locales et une harmonie des bâtiments.