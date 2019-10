La circulation fortement perturbée hier boulevard Sautel à La Rochelle. En cause : une fuite de gaz survenue vers 10h qui a nécessité la mise en place d’un périmètre d’exclusion et de bloquer la circulation dans le secteur. Ce qui a provoqué un fort ralentissement jusqu’en fin d’après-midi. Les secours et les agents de GrDF ont mis plusieurs heures avant de trouver l’origine de la fuite. Celle-ci a finalement été colmatée aux alentours de 17h. Tout est rentré dans l’ordre vers 18h.