Le phare du bout du monde au large de La Rochelle aura 20 ans en 2020. A cette occasion, l’association, qui porte son nom, a lancé lors du dernier Grand pavois en septembre le projet Gardiens de phare. Une expérience inédite qui va permettre à 250 personnes de passer 24 heures seules dans le phare. Une centaine de candidatures ont déjà été déposées. André Bronner, le président :

André Bronner qui nous précise les conditions d’accueil de chaque gardien :

Le premier à avoir tenté l’aventure s’appelle Bernard. Un ancien pompier qui a passé la nuit sur place vendredi. Le second prend son poste aujourd’hui. L’expérience va durer un an. Pour postuler, il faut prendre une adhésion à l’association qui s’élève à 50 euros. Plus d’infos sur lephareduboutdumonde.com