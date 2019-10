Tom Frager en show-case ce soir à l’Espace culturel Leclerc de Rochefort. Le chanteur de « Lady Melody » revient avec un 3e album intitulé « Au large des villes » qu’il vient présenter à l’occasion d’une émission spéciale de « Chut… on écoute la télé » avec Alain Jeanne, en public et en direct sur Hélène FM et Vogue radio tout à l’heure de 18h à 19h. L’artiste se prêtera volontiers au jeu des selfies et dédicaces.