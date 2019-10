La présentation ce midi de l’escale charentaise-maritime du Tour de France 2020. Elle a eu lieu à l’ouverture de la session d’automne du conseil départemental à La Rochelle, en présence du directeur du tour Christian Prudhomme. Ce dernier qui s’est dit séduit par la 10e étape qui va relier l’île d’Oléron à l’île de Ré. On l’écoute au micro d’Alain Jeanne :

Une fierté également pour le président de la Charente-Maritime Dominique Bussereau d’accueillir de nouveau dans son département la plus grande course cycliste du monde. Celle-ci va traverser 43 communes les 7 et 8 juillet prochains, sans compter la journée de repos prévue le 6 à La Rochelle. A cette occasion, Dominique Bussereau lance un appel à projets pour aider les villages, les associations et les collèges à organiser des animations, en débloquant un budget de 300 000 euros. Dominique Bussereau :

A ces 300 000 euros s’ajoute un budget de 450 000 euros pour accueillir le Tour.

Interviews à retrouver dans l’émission « Chut… on écoute la télé ! » le 4 novembre prochain.