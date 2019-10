Le trafic affiche une baisse sur la période d’avril à septembre 2019, comparé à 2018. L’Aéroport de La Rochelle-Ile de Ré a accueilli 206 617 passagers entre le 1er avril et le 30 septembre 2019. Ce qui représente un léger recul par rapport à 2018. La saison a été très contrastée : les mois de mai et juin sont en net retrait. Une période qui mérite une attention particulière plus en amont pour une meilleure promotion de la destination à l’étranger. Et ce afin de bien l’identifier parmi les sites touristiques de Nouvelle-Aquitaine.

La direction de l’aéroport note par ailleurs que la médiatisation, je cite, « imprudente » en mars dernier d’une possible marée noire due au naufrage du Grande America n’a pas incité à la prise de réservation sur ces mois.

A contrario, juillet enregistre une légère hausse, et août obtient une belle progression (+ 11,92 %). Le mois de septembre est en net recul, moins en raison d’un ralentissement de la demande que du choix des compagnies aériennes de réduire l’offre, parfois pour des raisons purement opérationnelles. Air France par exemple est passée d’un avion de 70 à 48 sièges sur les lignes de Lyon, Paris et Ajaccio suite à une suppression d’avions régionaux dans leur flotte.

Il est à noter les bons résultats enregistrés sur les nouvelles lignes de Marseille et Nice, qui obtiennent pour leur première saison d’exploitation des coefficients de remplissage élevés (80 à 86 %). De quoi encourager à développer des lignes intérieures où il n’existe pas d’alternative proposée par les autres modes de transport.