Joli coup de filet de la gendarmerie dans l’agglomération de Saintes. Elle vient de mettre la main sur un gang de cambrioleurs qui sévissait depuis le mois de février chez des particuliers dans plusieurs communes de l’arrondissement : Saint-Georges-des-Coteaux, La Clisse, Corme-Royal ou encore Saint-Porchaire. Six personnes ont été interpellées jeudi et vendredi derniers. L’auteur principal, un jeune homme de 19 ans, a reconnu les faits. 18 cambriolages au total. Il agissait de nuit et pénétrait dans les habitations non vérouillées, en se munissant de gants et d’une cagoule. L’enquête et les perquisitions ont permis de découvrir une bonne partie du butin. Principalement des sacs à main, des jeux vidéos, des montres, des téléphones portables et des espèces. Le préjudice est estimé à environ 10 000 euros. Remis en liberté, le mis en cause sera jugé en février 2020.