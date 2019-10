Julie Rambaud est une jeune fille de 16 ans portée disparue depuis le 30 septembre à Saintes. Elle a fugué du domicile familial et pourrait être en compagnie d’un SDF. Elle aurait pris la direction de La Rochelle. Les enquêteurs ont donné son signalement. Lucie mesure 1,65m. Elle est de corpulence normale, a les cheveux longs, blonds, et les yeux bleus. Le jour de sa disparition, elle était vêtue d’un combi-short sombre et d’un manteau en laine beige. Sa photo est sur notre site internet. Tout témoignage peut être communiqué au 05 46 90 30 40.