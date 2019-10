Début octobre, lors d’une patrouille, les gendarmes de la communauté de brigade de Surgères ont été interpellés par une forte odeur de cannabis dans la rue, puis par la présence d’un cochon vietnamien en train de manger des plants dans le jardin d’un particulier. Une perquisition au domicile du propriétaire a permis la découverte d’une pièce aménagée pour la culture du cannabis, de 13 plants, de plus de 5kg d’herbe et de têtes florales, de 800g de résine et de numéraire, ainsi que de deux armes de poing non déclarées. Le trafic durait depuis deux ans. Le mis en cause fait l’objet d’une convocation en reconnaissance préalable de culpabilité au tribunal de grande instance de La Rochelle où il devra répondre de ses actes.