Nuaillé-d’Aunis, première commune de Charente-Maritime à soutenir financièrement l’Afdi 17. L’Afdi est une organisation non-gouvernementale qui s’engage à améliorer les conditions de vie et de travail des agriculteurs dans les pays en développement. Et elle a besoin de dons et d’aides des collectivités pour assurer les échanges avec la Charente-Maritime et faciliter l’installation des jeunes agriclteurs dans ces pays, notamment à Madagascar. On écoute Michel Amblard, le président :

Michel amblard qui lance un appel aux dons et aux collectivités pour récolter des fonds.