Scène ouverte avec le chanteur Cyril de Parthenay (79) pour la présentation de son album « Je roule vers quoi » qui sort ce vendredi 18 octobre.

Le groupe est composé de Cyril (chant), Yvan Dalaison (basse), Fabrice Gauthier (guitare) et Romain Vergnaud (batterie). Le groupe est né il y a quelques mois (reformé Cyril et Fabrice jouaient déjà ensemble, il y a 14 ans), après avoir posté une chanson sur Youtube, Cyril a été contacté par une web radio parisienne où il a rencontré des managers. Pleins de promesses etc, Cyril en a écrit “Je roule vers quoi” (108.000 vues sur un extrait d’une minute sans vidéo).

En concert le samedi 19 octobre à l’espace Colonica de Coulonges-sur-l’Autize (79).

