L’association Aider 17 emploi agricole lance une grande campagne de recrutement pour la saison des huîtres. Elle recherche 220 salariés pour la période faste des fêtes de fin d’années, du 16 au 28 décembre. Ils travailleront pour le compte de trois exploitants du bassin Marennes-Oléron : à La Tremblade, Bourcefranc-le-Chapus et Saint-Just-Luzac. Si la mission est relativement simple et consiste à assurer le tri et le conditionnement des huîtres, le métier reste physique et soutenu, avec une cadence de 60 heures par semaine. Patrice Mazenc, chargé de développement à Aider 17, nous précise les profils recherchés :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/huitres.mp3 Une formation d’une quinzaine de minutes sera assurée. Pour postuler, contactez le 05 46 97 53 38. A noter qu’Aider 17 participera au Forum de l’ostréiculture le 26 novembre à La Tremblade.