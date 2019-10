Evénement cinéma les 27 et 28 octobre prochains avec la tournée du film “Vagabondes” en Charente et Charente-Maritime. Nous aurons le plaisir de recevoir l’équipe du film, en avant-première, plus de 5 mois avant sa sortie prévue au printemps. L’occasion pour nous d’accueillir le réalisateur Philippe Dajoux, accompagné de Bryan Trésor et Pauline Bression (qui jouent, par ailleurs, les rôles de Emma et Baptiste dans “Plus belle la vie”), Marysole Fertard (Margot dans “Demain nous appartient”) et enfin Sacha Bourdo.

Voici le programme des projections :

DIMANCHE 27 OCTOBRE

16h – cinéma Le Galaxy de Cognac.

18h – cinéma Le Lido de Royan.

20h45 – Atlantic ciné de Saintes.

LUNDI 28 OCTOBRE

18h – Emission “Chut… on écoute la télé !” en direct sur Hélène FM et Vogue radio, depuis leu cinéma Apollo ciné 8 de Rochefort, avec toute l’équipe, suivie à 19h30 de la projection en avant-première du film. En présence également de Andréa Galland, Miss Poitou-Charentes 2019.

21h – cinéma le cristal de Ronce-les-Bains.

Tarif unique pour toutes les séances : 6€. Réservations directement auprès de votre cinéma.

Gagnez vos places en remplissant le formulaire ci-dessous, et choisissez votre séance.