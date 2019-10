C’est le moment de jouer ! Hélène FM vous offre une journée en famille au Futuroscope !

Pendant les vacances de la Toussaint, le Futuroscope passe en mode Futuroween. Profitez de l’atmosphère d’Halloween et frissonnez avec des surprises et des animations à se tordre de rire.

Découvrez aussi les grandes attractions à succès du parc : l’Extraordinaire voyage, Arthur l’aventure 4D, Danse avec les robots, La Machine à voyager dans le temps des Lapins crétins et Futuropolis, la nouvelle ville des enfants. Et tous les soirs à la tombée de la nuit, vivez l’Aquaféerie pour un voyage merveilleux au pays des étoiles.

Tentez de gagner votre pass famille pour quatre personnes au Futuroscope, en remplissant le formulaire ci-dessous. Et n’oubliez pas le mot de passe de la semaine à retrouver tous les jours sur Hélène FM. Bonne chance !