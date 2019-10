C’est aujourd’hui qu’a lieu la Journée mondiale du refus de la misère. A cette occasion, l’association ATD Quart monde se mobilise à Rochefort et va proposer une journée de rencontre et d’échange autour de la solidarité, place Colbert. Car la misère gagne toujours plus de terrain chaque année comme en témoigne et s’en désole le Rochefortais Didier Paillaud d’ATD Quart monde :

Cette année, le thème est consacré aux Droits de l'enfant. Une exposition de dessins réalisée par des écoliers est proposée à cette occasion. Des ateliers sont également organisés, et ce midi a lieu un repas partagé préparé par plusieurs associations locales dont l'épicerie sociale La Boussole, Les Restos du cœur, Emmaüs, le Secours catholique et les deux centres sociaux. Suivi d'un mini-concert.