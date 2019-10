Fin de l’enquête publique pour le futur Plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat d’Aunis Sud. Elle a pris fin vendredi dernier, après un peu plus d’un mois de procédure. La population du terrtoire de la communauté de communes a été invitée à s’exprimer dans le cadre de cette vaste consultation, pour effectuer des remarques, notamment sur le zonage. Pas mal de réserves ont également été émises concernant les futurs emplacements des 15 terrains familiaux obligatoires pour l’accueil des gens du voyage. L’ensemble de ces données vont désormais être analysées et traitées en fonction de la faisabilité, de la législation et de la cohérence avec le projet. Jean Gorioux, le président de la CdC Aunis Sud :

Et un traitement au cas par cas sera opéré :

Les commissaires enquêteurs ont désormais un mois pour rendre leur avis. Le document sera donc définitivement validé début 2020.