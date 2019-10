Leur voilier était en train de couler à la pointe des Baleines, lorsque les deux hommes ont donné l’alerte. Il était 13h40. Des moyens ont aussitôt été engagés sur place. Un canot et une vedette de la SNSM, mais aussi l’hélicoptère Dauphin de la Marine nationale qui les a pris en charge et transportés sains et saufs au centre hospitalier de La Rochelle.