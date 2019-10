Franky Zapata attendu demain en ouverture du Festival des Nouvelles explorations de Royan. L’inventeur et créateur du Flyboard air, qui a réalisé l’exploit le 4 août dernier de traverser la Manche debout sur sa machine volante, sera l’invité d’honneur de cette 4e édition sur le thème des Trajectoires, qui va se dérouler jusqu’à dimanche. Une quinzaine d’intervenants seront présents : des scientifiques, experts et inventeurs à l’image de la tête d’affiche Franky Zapata dont la fondatrice et déléguée générale du festival Bettina Laville se réjouit de la venue. Ecoutez :

Soirée d’ouverture demain à 19h au cinéma Le Lido, en présence donc de Franky Zapata, suivie de la projection du documentaire « Vinci, l’esprit libre » de Bernard Cazedepats. Plusieurs conférences, spectacles et ateliers sont prévus au Relais de la Côte de beauté à Saint-Georges-de-Didonne et au Carel de Royan. Tout le programme sur nouvellesexplorations.com.