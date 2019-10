C’est désormais officiel. Le prochain Tour de France fera bien étape en Charente-Maritime. Le tracé de l’édition 2020 a été dévoilé ce midi au Palais des congrés de Paris. Une escale de trois jours est prévue dans notre département les 6, 7 et 8 juillet.

L’été prochain, le Tour de France, qui partira de Nice le 27 juin, fera donc escale en Charente-Maritime. Une escale de trois jours baptisée par le conseil départemental « L’Echappée maritime ». Elle débutera par une journée de repos le 6 juillet. Les coureurs débarqueront en avion la veille à l’aéroport de La Rochelle, juste après la 9e étape entre Pau et Laruns. Puis, place à la 10e étape au départ du Château-d’Oléron direction Marennes-Hiers-Brouage pour une belle balade ensuite à travers la forêt de La Coubre à La Tremblade, le long de la côte sauvage. Cap sur la côte de beauté et Royan en remontant vers Le Gua, puis à nouveau Marennes, direction Rochefort Châtelaillon-Plage, Angoulins, Aytré, La Rochelle destination Rivedoux sur l’île de Ré pour un sprint final à Saint-Martin-de-Ré.

Le lendemain, retour à Châtelaillon pour le départ de la 11e étape du tour. Les concurrents passeront par Angoulins, La Jarne, La Jarrie, Salles-sur-Mer, Croix-Chapeau, Aigrefeuille, Forges, Virson, Bouhet, Benon, Courçon et enfin La Grève-sur-Mignon, direction les Deux-Sèvres et La Vienne pour une arrivée prévue à Poitiers. Une bonne nouvelle pour la Charente-Maritime où le Tour de France n’était plus venu depuis 2003. La dernière étape dans notre département remonte à 1999 il y a 20 ans. C’était à Jonzac.

A noter qu’une présentation de l’étape charentaise-maritime en sera faite à la presse lundi prochain par le président de la Charente-Maritime Bussereau et du Directeur du Tour de France Christian Prudhomme.