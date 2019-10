Alors que le tracé doit être dévoilé en fin de matinée à Paris, plusieurs sources confirment un retour de l’évènement dans notre département. Avec une arrivée des coureurs en avion à La Rochelle le 5 juillet pour une journée de repos le 6. Suivie d’un contre-la-montre entre les îles d’Oléron et de Ré le 7 juillet, et d’un départ le 8 de Châtelaillon-Plage direction Poitiers. Une bonne nouvelle pour la Charente-Maritime où le Tour de France n’était plus venu depuis 2003. La dernière étape dans notre département remonte à 1999 il y a 20 ans. C’était à Jonzac.