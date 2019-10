Une semaine de rencontres autour du cinéma africain. Cette année, c’est la 10e édition. Une édition anniversaire qui va proposer la projection de 21 films venus de 12 pays. Deux réalisateurs seront à l’honneur cette année. Gérard La Cognata, président de l’association Afrique en scène et organisateur, nous en parle :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/visions-1.mp3 Autre invité de prestige, une jeune actrice qui vient de tourner dans Papicha de Mounia Meddour sur les écrans depuis le 9 octobre. un film algérien récemment primé au Festival du film francophone d’Angoulême :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/visions-2.mp3 A noter que trois soirées gastronomie, musique et cinéma sont prévues, notamment demain en ouverture avec une première soirée marocaine à l’Eldorado de Saint-Pierre-d’Oléron dès 19h30. Une soirée dédiée au Burkina Faso pour la 10e édition vendredi. Et une soirée consacrée aux femmes le mardi 22 octobre en clôture au cinéma l’Estran de Marennes. Tout le programme sur visionsdafrique.fr. C’est avec Hélène FM et Vogue radio.