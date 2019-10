Hier, un déséquilibré s’est présenté à l’accueil du commissariat pour signaler des dégradations sur son véhicule. Mais il a subitement dégainé son arme en direction des deux fonctionnaires, qui ont réussi à se barricader et à alerter des renforts. L’homme a finalement été interpellé et interné.

Il est aux alentours de 12h40 ce dimanche lorsqu’un homme se présente à l’accueil du commissariat de Rochefort. Il vient signaler des dégradations commises sur son véhicule. Mais brusquement, l’individu sort une arme et braque les deux policiers présents qui ont le réflexe de s’enfermer dans le poste. Ils préviennent alors leurs collègues présents dans les locaux pour intervenir. Malgré les tentatives de négociation, l’homme refuse de se rendre et de lâcher son arme. Bien au contraire puisqu’il affirme vouloir se suicider en cas d’intervention des forces de l’ordre. Mais, profitant d’un moment de relâchement, un policier parvient à neutraliser le forcené par un tir de taser. Ce dernier est aussitôt maîtrisé. Et le pire est évité grâce au sang-froid des agents. Après l’avis du médecin psychiatre et l’accord du magistrat de permanence, l’homme, âgé de 48 ans et originaire de Haute-Vienne, est immédiatement hospitalisé en milieu psychiatrique.

Selon les enquêteurs qui ont relaté ces faits sur la page Facebook de la police nationale, l’individu, qui était suicidaire, espérait mourir sous les balles des forces de l’ordre. Il était inconnu des services de police. A noter que son arme était factice.