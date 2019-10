Nouveau drame de la route en Charente-Maritime. Ce matin, peu avant 10h à Port-d’Envaux, un camion de livraison a percuté un poteau électrique en béton, sur la route de Saintes. Le conducteur âgé de 50 ans est décédé. Sept pompiers se sont rendus sur place. La circulation a été perturbée le temps de l’intervention des secours.

Voilà qui porte à 48 le nombre de tués sur les route de Charente-Maritime, dont 5 depuis le début du mois. La préfecture relance son appel à la vigilance. Les fautes de comportement sont les principales causes de ces accidents mortels. La mobilisation de la gendarmerie et de la police pour assurer la sécurité reste totale. Plusieurs points de contrôle renforcés sont annoncés : notamment au rond-point de la vérité à Marennes ; au péage de l’A10 à Saint-Jean-d’Angély, Saintes et Pons ; aux collèges de Châtelaillon et Saint-Agnant ; et RD18 à la sortie de la discothèque La Cox.