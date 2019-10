Dans le cadre de sa politique environnementale, la Ville met en place un nouveau partenariat avec GRDF. Triple objectif : améliorer la qualité de l’air, réduire les excès d’émission de CO2 et aider les habitants à faire des économies de chauffage.

Propriétaire de maison individuelle, vous êtes chauffé au fioul et souhaitez changer d’énergie, vous pouvez faire le choix du gaz naturel. De ce fait, bénéficiez des avantages de cette source énergétique. C’est ainsi que la municipalité interpelle ses administrés, avec une offre alléchante et des arguments de poids. D’un point de vue économique, on peut compter une baisse allant jusqu’à 40 % sur sa facture de chauffage. D’un point de vue écologique, on constate des économies d’énergies jusqu’à 30%, une réduction instantanée des émissions de CO2 par deux, une division par deux des émissions de dioxyde d’azote et par cinq des émissions de poussières et de particules. Et enfin d’un point de vue social, le développement du gaz vert sur le territoire national et local permet une maîtrise française de la pointe électrique et du développement des énergies renouvelables. Et ainsi, cela permet la création d’emplois locaux. De plus, le branchement au réseau gaz naturel est offert, annonce la mairie. En effet, une prime de 400€ est proposée pour toute demande de raccordement d’un Surgérien en maison individuelle, chauffé au fioul sur une période de 6 mois à compter de la date de signature de la convention.

Et pour en savoir plus, il faut contacter le 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi, de 8h à 17h, et dire « Surgères, Vert l’avenir » pour bénéficier d’un accompagnement.