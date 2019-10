En voile. Axel Tréhin a remporté cette nuit la première étape de la transat 6.50 entre La Rochelle et Las Palmas de Gran Canaria. Vainqueur en proto, il a franchi la ligne d’arrivée à 4h36 min et 28 secondes. Son temps de course est de 8 jours 17h 58 min et 28 secondes.

En catégorie série, c’est Ambrogio Beccaria qui termine en tête. Il est arrivé à 6h 30 min et 7 secondes.