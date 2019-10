Météo France a publié ce matin un bulletin d’alerte orange pour un évènement prévu entre 14h et 20h aujourd’hui. La situation orageuse active nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort de phénomène violent. Il pourra être accompagné de précipitations temporairement intenses avec de la grêle et au final de forts cumuls de pluies. Mais aussi de rafales de vent, passant du Sud à l’Ouest, pouvant atteindre 80 voire 110km/h.

Les températures sont anormalement élevées pour la saison. Comptez 20° cet après-midi sur le bassin Marennes-Oléron. 21 à Rochefort et La Rochelle. 22 à Marans, Surgères et Royan. 23 à Saintes et Saint-Jean-d’Angély.