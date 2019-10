Scène ouverte avec la chanteuse Lilasol pour la présentation de son clip « La chanson d’Ophélie ».

Lilasol propose une pop douce, sensible et féminine, une musique qui laisse de la place aux mots. Une pop lettrée où s’invitent les références littéraires et dans laquelle s’introduit un esprit cartoon et des personnages rieurs et décalés. Lilasol, c’est la rêveuse et la combattante, un mélange de femme forte et fragile, exploratrice de l’intime et des combats que l’on livre contre soi-même pour esquisser un monde meilleur. Lilasol, c’est une pop qui ouvre sur un monde qui balance entre rêve et réalité. Lilasol c’est du du texte, du pep’s et du jeu.

https://www.facebook.com/lilasolmusic