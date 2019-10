Europe écologie Les Verts s’insurge contre la mobilisation pour la création d’une liaison routière entre Rochefort et Fontenay-le-Comte. Alors que 300 personnes dont de nombreux élus locaux se sont rassemblés fin septembre à Aigrefeuille-d’Aunis pour demander à l’Etat de respecter ses engagements après l’abandon du projet d’autoroute A831, le parti écologiste n’adhère pas à l’idée d’aménager une 2×2 voies entre la Charente-Maritime et la Vendée. Ecoutez ce qu’en pense le conseiller régional EELV de Saintes Stéphane Trifiletti :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/eelv-a831.mp3 Un sujet qui préoccupe EELV. Le parti de Yannick Jadot qui est en route pour les Municipales. Si aucun candidat n’est déclaré en Charente-Maritime, mis à part l’adjoint au maire de La Rochelle Jean-Marc Soubeste, des réflexions sont en cours dans les principales villes du département comme à Rochefort et Saintes, mais aussi dans les villes moyennes où les écologistes souhaitent co-construire localement des projets avec les citoyens, avec l’ambition d’apaiser les communes et vivre mieux.