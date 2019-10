C’est l’évènement multi-glisse le plus important de France. Au programme : deux jours de compétition de windsurf, stand-up paddle et pirogues polynésiennes autour du fameux vaisseau de pierre. Le multiple champion du monde de windsurf Antoine Albeau sera de nouveau le parrain de cette 14e édition. 500 participants sont attendus dont les Charentais-Maritimes Fabien Pianazza, champion du monde de RS :X, et sa sœur Manon, vice-championne du monde jeune de RS :X. Rendez-vous sur la grande plage pour assister à la compétition.