Avis de disparition inquiétante à Saintes. Une jeune fille de 16 ans prénommée Lucie n’a plus donné signe de vie depuis plus d’une semaine. Sa famille est sans nouvelle d’elle depuis le 30 septembre. Et elle a été aperçue pour la dernière fois le lendemain en train de faire du stop sur la route de Rochefort. Elle mesure 1,65m. Elle est de corpulence normale. Toute information peut être communiquée au commissariat de Saintes au 05 46 90 30 40.