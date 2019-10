Jusqu’à samedi, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et représentants de la Sécurite routière iront à la rencontre des citoyens pour leur faire découvrir leurs métiers et échanger avec eux sur leurs missions au quotidien. On écoute Matthieu Ringot, directeur de cabinet du préfet de la Charente-Maritime :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/rencontres-securite.mp3 Découvrez ci-dessous le programme :