La mobilisation hier des agriculteurs. A l’appel de leurs syndicats FNSEA et JA, ils étaient une vingtaine à manifester dans la matinée devant la station d’épuration de Port-Neuf à La Rochelle. Un mouvement qui s’inscrivait dans le cadre de l’opération nationale « France, veux-tu encore tes paysans ? » qui vise à dénoncer une certaine forme d’agri-bashing dont la profession se dit victime. Contrairement à ce qui s’est passé dans d’autres départements, en Charente-Maritime, il n’était pas question de prendre les automobilistes en otage en bloquant les routes, mais plutôt d’interpeller efficacement l’opinion et les pouvoirs publics. On écoute Cédric Tranquard, président de la FNSEA 17 :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/agri.mp3 Une nouvelle action est envisagée pour le 22 octobre.