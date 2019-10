Les retraités dans la rue aujourd’hui. Neuf organisations syndicales appellent à des rassemblements dans toute la France. Trois sont prévus en Charente-Maritime. A 10h30 place de Verdun à La Rochelle, place Colbert à Rochefort et devant le Palais de justice de Saintes. Principale revendication sur fond de réforme des retraites, la hausse du pouvoir d’achat et des pensions, et la suppression de l’augmentation de la CSG pour tous. Guy Silvestri est secrétaire général de l’Union syndicale des retraités CGT de Charente-Maritime. S’il note un certain nombre d’avancées, il regrette l’entêtement du gouvernement. Ecoutez :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/retraites.mp3