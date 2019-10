Retenez bien son nom. Ce sera peut-être la prochaine Miss France. Andréa Galland a remporté hier soir la couronne de Miss Poitou-Charentes 2019 face à 15 prétendantes. La cérémonie a eu lieu à l’Espace Encan de La Rochelle, en présence de Sylvie Tellier, la directrice du Comité Miss France et de Vaimalama Chaves, Miss France 2019. La nouvelle Miss Poitou-Charentes, qui succède à Marion Sokolik, a 19 ans. Elle est originaire de Niort et vient d’intégrer l’école militaire des sous-officiers de Saint-Maixent-l’Ecole. On écoute sa réaction juste après son élection au micro d’Alain Jeanne :

Andréa Galland représentera le Poitou-Charentes à l’élection de Miss France le 14 décembre prochain au Dôme de Marseille. Avant cette date, plusieurs sorties sont prévues dans la région, notamment samedi à Rochefort puisqu’elle participera à la Course des Demoiselles, dans le cadre d’Otcobre rose, le mois de lutte contre le cancer du sein.

A noter qu’un hommage a été rendu hier soir à Gaëlle Voiry, Miss France 1990, décédée dans un tragique accident de la route le 28 septembre dernier en Haute-Savoie. Elle était originaire de La Rochelle.