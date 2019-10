Scène ouverte avec Roger Largeaud et Henry Burgaud pour la présentation de la saison culturelle de la salle « Le Temple » de Sainte-Néomaye (79).

Situé à 18 km de Niort, Le Temple est un projet lancé il y a quelques années et mené par la Mairie de Sainte-Néomaye. C’est une salle polyvalente qui accueille différents événements locaux sur l’année et qui se dote pour sa première année de fonctionnement en salle de musiques actuelles et variées. Rebaptisée Le Temple, elle sera pourvue cette année d’une programmation saisonnière de 6 concerts de septembre à juin, mélangeant musique actuelle (rock, garage, psyché, électro, folk) et traditionnelle (Bal trad néanmoins atypique). La programmation est assurée en partie par un des porteurs de projet Henry Burgaud ainsi que Yoann Desouche du label Hypsoline Records de Niort.

https://www.facebook.com/salleletemple/