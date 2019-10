Il a été condamné hier par le tribunal correctionnel de La Rochelle. Son maintien en détention a été ordonné. Le prévenu âgé de 47 ans avait mis le feu fin août à un hangar et un atelier du parc animalier, causant d’importants dégâts, mais sans faire de blessés. L’estimation du préjudice est toujours en cours. Dépressif et placé sous tutelle renforcée, il avait agi pour se venger après avoir été licencié en novembre 2013 du zoo où il a exercé en tant que soigneur pendant plus de quatre ans. Il a sombré depuis dans la dépression. Une audience sur intérêts civils aura lieu le 26 mars prochain afin de déterminer le montant des dommages et intérêts.