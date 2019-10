Alors que le Président Emmanuel Macron était à Rodez pour lancer le grand débat sur la réforme des retraites, le syndicat a appelé ses militants à descendre dans la rue à La Rochelle, Saintes et Royan pour une distribution de tracts afin d’interpeller la population sur la baisse du pouvoir d’achat des retraités. On écoute Michel Bultez, secrétaire général de la CFDT 17 :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/retraites-cfdt.mp3 A noter que la CFDT, qui va adresser ses propositions aux parlementaires du département, ne manifestera pas mardi prochain dans le cadre de la journée d’action contre la réforme des retraites, faute d’accord avec les neuf autres organisations syndicales mobilisées. Trois rassemblements sont prévus dans le département à 10h30 place de Verdun à La Rochelle, place Colbert à Rochefort et devant le Palais de justice de Saintes.