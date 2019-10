Alexis Blanc dégaine l’un de ses projets phares de campagne pour l’avenir de Rochefort. Le candidat centriste, et seul pour l’instant officiellement déclaré, vient de présenter ses idées pour transformer l’ancien hôpital Saint-Charles. Une verrue du centre-ville qui attend depuis des années un projet viable pour être valorisé. Or, malgré de vaines tentatives, le site est toujours en friche, comme s’en désole Alexis Blanc, conseiller municipal d’opposition, qui reproche à la majorité d’Hervé Blanché l’absence de projet politique pour ce site. On l’écoute :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/blanc-piscine.mp3 Un projet évalué entre 12 et 15 millions d’euros pour la construction d’un centre aquatique. Et le double voire le triple pour les nouveaux thermes qui s’appuiront sur un partenariat public-privé.