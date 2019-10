Un gros défi à l’extérieur pour les rugbymen du Stade rochelais. Les Jaune et noir se déplacent à Toulon ce dimanche à l’occasion de la 6e journée de Top 14. Après leur défaite la semaine dernière à Bayonne, ils auront la lourde tâche de rebondir et de récupérer des points pour se rassurer. Les deux équipes sont à un niveau équivalent, avec le même nombre de points au classement, deux victoires, trois défaites et un bonus. La Rochelle est 8e, Toulon 7e. Coup d’envoi de la rencontre à 16h50.